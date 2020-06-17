Кількість пацієнтів із коронавірусом в лікарнях Бельгії скоротилася до 395 осіб

Упродовж доби в Бельгії було зареєстровано 55 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандеміє до 60 155 осіб. Водночас, кількість пацієнтів з таким діагнозом у лікарнях скоротилася до 395.

Така інформація оприлюднена у вівторок на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

"З нових інфікованих 22 людини проживають у Фландрії, 19 - у Валлонії та 14 - в Брюсселі. Загальна кількість підтверджених випадків становить 60155. За останні 24 години були госпіталізовані 11 людей, 15 - були виписані після одужання. Таким чином, кількість пацієнтів, які зараз знаходяться у бельгійських лікарнях з СOVID-19, скоротилася до 395 осіб, з них 76 знаходяться у реанімації", - йдеться у повідомленні.

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Упродовж доби, що минула, від коронавірусу в Бельгії померли ще 4 людини, що довело загальну кількість загиблих від хвороби до 9 663 осіб.