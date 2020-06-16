У Варшаві перед Сеймом чоловік намагався вчинити самоспалення

У Варшаві кількадесят метрів від будинку польського парламенту у вівторок 48-річний житель Великопольського воєводства облив себе легкозаймистою сумішшю і підпалився.

На місце відразу прибув патруль поліції, який згасив полум’я, не доводячи ситуацію до трагічних наслідків, інформує Polsatnews.pl.

Як зазначається, рятувальники, які прибули на місце події, констатували, що життю чоловіка не загрожує небезпека. Його перевезено до військового шпиталю у Варшаві.

Мотиви дій чоловіка невідомі. Перед спробою самоспалення він не озвучував жодних політичних чи інших гасел. Але перед цим він підійшов до журналістів, які стояли неподалік, і запитав, чи вони займаються журналістськими розслідуваннями.

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Безпосередньо під час акту спалення чоловік кричав: “У цій країні немає справедливості”.

У Польщі найвідоміший акт самоспалення стався у 1968 році. Тоді на футбольному “Стадіоні X-ліття” у Варшаві 59-річний польський бухгалтер Ришард Сівець підпалив себе, протестуючи таким чином проти вторгнення військ країн Варшавського договору до Чехословаччини. Перед актом самоспалення він розкидав написані власноруч листівки. Від отриманих опіків чоловік помер в лікарні через чотири дні.

В жовтні 2017 року акт самоспалення біля Палацу культури і науки у Варшаві вчинив 54-річний хімік Пьотр Щенсни. Перед самоспаленням він також роздавав перехожим листівки зі своїм маніфестом, протестуючи проти політики правлячої партії “Право і Справедливість”. Чоловік помер через 10 днів у лікарні.

Фото: Polsat News