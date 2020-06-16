Єврокомісія почала розслідування проти Apple

Єврокомісія почала розслідування проти Apple

Укрінформ
Європейська комісія почала антимонопольне розслідування щодо компанії Apple через можливе порушення правил ЄС при поширенні додатків через App Store.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

"Мобільні додатки кардинально змінили спосіб доступу до контенту. Apple встановлює правила розповсюдження програм для користувачів iPhone та iPad. Схоже, Apple отримала роль "контролера", коли йдеться про розповсюдження додатків і вмісту серед користувачів популярних пристроїв Apple. Ми повинні забезпечити, щоб правила Apple не спотворювали конкуренцію на ринках, де вона конкурує з іншими розробниками додатків. Тому я вирішила уважно вивчити правила Apple App Store на відповідність конкуренції в ЄС", - заявила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з цифрового розвитку Маргрете Вестагер.

Як зазначається, розслідування проти Apple відкрили на підставі скарг від музичного стримінгового сервісу Spotify та одного з продавців електронних та аудіокниг щодо обмеження конкуренції в галузі потокової передачі музики та електронних книг/аудіокниг.

Єврокомісія розгляне два обмеження, які Apple прописує в угоді з розробниками. Перше - обов'язкове використання системи Apple Pay для поширення платного цифрового контенту. При цьому компанія стягує з розробників 30% комісійних від усіх зборів. Друге - обмеження здатності інформувати користувачів про альтернативні можливості покупки поза додатками, які зазвичай дешевше.

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Як наголошується у заяві, якщо порушення з боку Apple буде підтверджено, Єврокомісія проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку.

В офіційному повідомленні не уточнюється, які заходи можуть бути вжиті щодо Apple.

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