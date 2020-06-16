У Білорусі вже понад 55 тисяч нових випадків COVID-19

У Білорусі зареєстровано 55 369 інфікованих на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 55 369 осіб з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 689 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 318 пацієнтів. Одужали і виписані 31 273.

Всього в Білорусі проведено 760 549 тестів.

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Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі у цілому підтверджено понад 8,1 млн випадків коронавірусу, з них майже 440 тис. летальних, одужало понад 4,2 млн осіб.