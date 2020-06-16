Комітет сенату США схвалив виділення $10 мільйонів на підготовку до ядерних випробувань

Про це повідомляє газета The Hill.

Як зазначається у тексті поправки, запропонована сенатором-республіканцем Томом Коттоном ініціатива надасть щонайменше $10 млн для «реалізації проєктів, пов'язаних зі скороченням часу, який потрібен для проведення ядерного випробування за необхідності».

Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімболл назвав можливість проведення ядерного випробування "повним безглуздям".

За його словами, це може спровокувати ядерні випробування з боку інших держав і викликати нову гонитву ядерних озброєнь, в якій кожен опиниться в програші.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше чиновники адміністрації Трампа під час наради з національної безпеки порушили питання про можливе відновлення ядерних випробувань у США після їх згортання в 1992 році.

Пізніше помічник глави Пентагону Дрю Волтер заявив, що у США зможуть провести ядерне випробування протягом декількох місяців, якщо буде відповідний наказ від Трампа.

За його словами, у штаті Невада є місце, де можна провести підземні ядерні випробування.