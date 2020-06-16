Комітет сенату США схвалив виділення $10 мільйонів на підготовку до ядерних випробувань

Комітет сенату США схвалив виділення $10 мільйонів на підготовку до ядерних випробувань

Укрінформ
Комітет Сенату США зі збройних сил схвалив поправку до проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, яка дозволяє скоротити час, необхідний для проведення ядерного випробування, та передбачає 10 млн доларів на відповідні проєкти.

Про це повідомляє газета The Hill.

Як зазначається у тексті поправки, запропонована сенатором-республіканцем Томом Коттоном ініціатива надасть щонайменше $10 млн для «реалізації проєктів, пов'язаних зі скороченням часу, який потрібен для проведення ядерного випробування за необхідності».

Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімболл назвав можливість проведення ядерного випробування "повним безглуздям".

За його словами, це може спровокувати ядерні випробування з боку інших держав і викликати нову гонитву ядерних озброєнь, в якій кожен опиниться в програші.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше чиновники адміністрації Трампа під час наради з національної безпеки порушили питання про можливе відновлення ядерних випробувань у США після їх згортання в 1992 році.

Пізніше помічник глави Пентагону Дрю Волтер заявив, що у США зможуть провести ядерне випробування протягом декількох місяців, якщо буде відповідний наказ від Трампа.

За його словами, у штаті Невада є місце, де можна провести підземні ядерні випробування.

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