Уряд Швеції фінансово підтримає авіакомпанію SAS
Про це пише Xinhua із посиланням на слова міністра фінансових ринків Швеції Пера Болунда.
“Швеція вкладе кошти у SAS лише за умов встановлення чітких, обліковуваних цілей зменшення шкідливих викидів, відповідно до визначеної у Паризькій угоді мети в 1,5 градуса Цельсія”, - сказав Болунд.
За його словами, уряд готовий виділити SAS 5 мільярдів крон (близько $539 мільйонів), які допоможуть компанії витримати пов’язані із пандемією COVID-19 фінансові втрати.
Зазначимо, що уряд Швеції вже володіє 14,8% SAS, але намір вкласти у компанію додаткові кошти повинен отримати схвалення Європейського Союзу.
На урядову підтримку у 3,15 мільярда крон (близько $330 мільйонів) може розраховувати й оператор шведських аеропортів Swedavia, який керує десятьма летовищам.
Нагадаємо: раніше про надання “карантинної” підтримки своїм флагманським авіаперевізникам оголосила Австрія та Німеччина.