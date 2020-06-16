Уряд Швеції фінансово підтримає авіакомпанію SAS

Шведський флагманський авіаперевізник SAS отримає близько $539 мільйонів від уряду Швеції за умов жорсткого дотримання плану зі зменшення шкідливих викидів.

Про це пише Xinhua із посиланням на слова міністра фінансових ринків Швеції Пера Болунда.

“Швеція вкладе кошти у SAS лише за умов встановлення чітких, обліковуваних цілей зменшення шкідливих викидів, відповідно до визначеної у Паризькій угоді мети в 1,5 градуса Цельсія”, - сказав Болунд.

За його словами, уряд готовий виділити SAS 5 мільярдів крон (близько $539 мільйонів), які допоможуть компанії витримати пов’язані із пандемією COVID-19 фінансові втрати.

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Зазначимо, що уряд Швеції вже володіє 14,8% SAS, але намір вкласти у компанію додаткові кошти повинен отримати схвалення Європейського Союзу.

На урядову підтримку у 3,15 мільярда крон (близько $330 мільйонів) може розраховувати й оператор шведських аеропортів Swedavia, який керує десятьма летовищам.

Нагадаємо: раніше про надання “карантинної” підтримки своїм флагманським авіаперевізникам оголосила Австрія та Німеччина.