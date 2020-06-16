Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач

Винищувач Повітряних сил США F-15C Eagle розбився у Північному морі біля міста Скарборо, що у британському графстві Йоркшир.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву ВПС США. "Американський військовий літак розбився у Північному морі біля узбережжя Йоркшира", - йдеться у повідомленні. Нині у водах біля міста Скарборо триває масштабна рятувальна операція з пошуку пілота. Читайте також: В Іраку розбився військовий американський літак, є постраждалі За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту. Наразі триває розслідування причин авіакатастрофи. Фото: @48FighterWing/Twitter