Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач

Біля узбережжя Британії розбився американський винищувач

Укрінформ
Винищувач Повітряних сил США F-15C Eagle розбився у Північному морі біля міста Скарборо, що у британському графстві Йоркшир.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву ВПС США.

"Американський військовий літак розбився у Північному морі біля узбережжя Йоркшира", - йдеться у повідомленні.

Нині у водах біля міста Скарборо триває масштабна рятувальна операція з пошуку пілота.

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За даними ВПС США, винищувач розбився під час тренувального польоту. Наразі триває розслідування причин авіакатастрофи.

Фото: @48FighterWing/Twitter

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