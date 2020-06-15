Заступник глави МЗС: Азербайджан - зразковий стратегічний партнер України

Азербайджан - стратегічний партнер і надійний друг України як у двосторонніх відносинах, так і в міжнародних організаціях.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час науково-практичної конференції "Ми всі - азербайджанці!", проведеної у Києві з нагоди Дня національного порятунку азербайджанського народу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас Азербайджан - стратегічний партнер, важливий друг, на якого можна покластися", - зазначив заступник глави українського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, у Києва і Баку є чіткий план розвитку двосторонніх відносин на рік, успішно відбувається співпраця в рамках міжнародних і регіональних організацій. Азербайджан є "зразковим партнером" для України, підсумував Боднар.

Зі свого боку, посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова підкреслила особливу важливість економічної складової співпраці та взаємодії в рамках ГУАМ.

Під час конференції вона представила свою книгу - тритомний роман-дослідження "Гейдар Алієв. Особистість та епоха". На її думку, секрет Алієва можна передати висловлюванням Вінстона Черчилля про те, що єдиний спосіб відповідати обставинам, які змінюються, - це змінюватися разом із ними. Посол, зокрема, зробила акцент тому, що після повернення Гейдара Алієва до політичного керівництва країною 27 років тому вдалася зробити багато ефективних кроків для незалежності Азербайджану, у тому числі це стосується швидкого створення азербайджанської армії, а також поширення ідеології азербайджанства, яка допомогла подолати міжетнічні розбіжності.

Ахундова також висловила сподівання, що до сторіччя з дня народження Алієва її книга зможе побачити світ і українською мовою.

Як повідомляв Укрінформ, новопризначений посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова вручила вірчі грамоти Президентові Володимиру Зеленскому 29 травня цього року.

Ахундова є народною письменницею Азербайджану, має значний журналістський досвід. Була депутатом азербайджанського парламенту трьох скликань, входила у групу дружби Азербайджан-Україна.