У Польщі вшанували пам'ять перших в'язнів Освенциму

У Польщі вшанували пам'ять перших в'язнів Освенциму

Укрінформ
Президент Польщі вшанував пам'ять 728 мешканців міста Тарнува, які 14 червня 1940 року стали першими в'язнями нацистського концтабору Аушвіц. 

По це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент Анджей Дуда, а також віцепрем’єр Пьотр Глінський поклали в неділю квіти до стіни страт Освенциму та біля залізничної колії, якою до концтабору привезли першу групу в’язнів.

“Ця земля просякнута кров’ю і всипана попелом зі спалених людських тіл. Ця земля волає про пам'ять, про те, щоб ми ніколи цього не забули, і це ніколи знову не повторилося”, - заявив Дуда на церемонії.

Він нагадав, що першою групою в’язнів були громадяни Польщі, які в Освенцимі отримали номери від 31 до 758.

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Глава польського уряду Матеуш Моравецький своєю чергою зазначив у Facebook, що обов’язком живих є пам’ятати про загиблих під час Другої світової війни та вшановувати їх пам’ять.

Як відомо, в Освенцимі нацисти вбили 1,1 млн осіб, з яких близько мільйона були євреї.

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