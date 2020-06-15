У Польщі вшанували пам'ять перших в'язнів Освенциму
По це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Президент Анджей Дуда, а також віцепрем’єр Пьотр Глінський поклали в неділю квіти до стіни страт Освенциму та біля залізничної колії, якою до концтабору привезли першу групу в’язнів.
“Ця земля просякнута кров’ю і всипана попелом зі спалених людських тіл. Ця земля волає про пам'ять, про те, щоб ми ніколи цього не забули, і це ніколи знову не повторилося”, - заявив Дуда на церемонії.
Він нагадав, що першою групою в’язнів були громадяни Польщі, які в Освенцимі отримали номери від 31 до 758.
Глава польського уряду Матеуш Моравецький своєю чергою зазначив у Facebook, що обов’язком живих є пам’ятати про загиблих під час Другої світової війни та вшановувати їх пам’ять.
Як відомо, в Освенцимі нацисти вбили 1,1 млн осіб, з яких близько мільйона були євреї.