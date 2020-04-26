Один з останніх в'язнів Освенцима помер від коронавірусу в Бельгії
Укрінформ
У суботу, 26 квітня, в Бельгії від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер один з останніх в'язнів Освенцима, 94-річний Анрі Кічка.
Про це повідомляє ВВС.
«Один з останніх бельгійців, які пережили Голокост, Анрі Кічка, помер від COVID-19», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що в роки Другої світової війни Кічка пережив ув'язнення в концтаборі Освенцим. Протягом багатьох років він намагався не згадувати про це, однак в останні роки читав лекції в школах, аби нові покоління не забували про жахи війни.
Через 60 років після закінчення війни Анрі Кічка опублікував мемуари про те, що йому довелося пережити в концтаборі.
Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зафіксовано 2,97 млн випадків зараження коронавірусом, з них майже 206 тисяч летальних, понад 873 тис. осіб одужали.