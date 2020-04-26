Один з останніх в'язнів Освенцима помер від коронавірусу в Бельгії

У суботу, 26 квітня, в Бельгії від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер один з останніх в'язнів Освенцима, 94-річний Анрі Кічка.

Про це повідомляє ВВС.

«Один з останніх бельгійців, які пережили Голокост, Анрі Кічка, помер від COVID-19», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в роки Другої світової війни Кічка пережив ув'язнення в концтаборі Освенцим. Протягом багатьох років він намагався не згадувати про це, однак в останні роки читав лекції в школах, аби нові покоління не забували про жахи війни.

Через 60 років після закінчення війни Анрі Кічка опублікував мемуари про те, що йому довелося пережити в концтаборі.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зафіксовано 2,97 млн ​​випадків зараження коронавірусом, з них майже 206 тисяч летальних, понад 873 тис. осіб одужали.