У Чехії автобус зіткнувся з потягом

Унаслідок зіткнення пасажирського автобуса з приміським потягом у Чехії постраждали 10 людей.

Про це повідомляє інформпортал Seznam.

«При зіткненні потяга з автобусом уранці у Бенешовському районі травми отримали 10 людей, одна жінка – важкі», - інформує ЗМІ.

Аварія сталася на залізничному переїзді о 6.40 ранку неділі на нерегульованому переїзді, де немає шлагбаума, а тільки світлофор. Після зіткнення потяг зійшов з рейок.

За даними залізничної адміністрації та поліції, у момент аварії світлофор працював.

Загалом в обох транспортних засобах було 12 людей.

Фото: Seznam