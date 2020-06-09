Смертельна ДТП на Житомирщині: за кермом Mitsubishi був поліцейський

Водієм автомобіля Mitsubishi, який допустив зіткнення з Daewoo Lanos на Житомирщині, внаслідок чого загинули троє дорослих та дитина, перебував інспектор слідчого відділення поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«У ході першочергових дій встановлено, що за кермом автомобіля Mitsubishi перебував інспектор слідчого відділення Лугинського відділення поліції. Відтак про подію повідомлено Державне бюро розслідувань, куди будуть передані матеріали досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирській області суд взяв під варту водія-учасника ДТП, в якій загинуло четверо людей.

Аварія сталася у понеділок, 8 червня, близько десятої ранку на автошляху Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличів. Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos.

У результаті ДТП загинули 24-річний водій з Овруча та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 1,9-річна дівчинка.