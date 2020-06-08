Смертельна ДТП на Житомирщині: серед загиблих є дитина

В Овруцькому районі Житомирщини біля села Скребеличів на автошляху Овруч-Словечне зіткнулися автомобілі Lanos і Mitsubishi. Троє дорослих і малолітня дитина, які перебували у Lanos, загинули.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличів. Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos, серед них – малолітня дитина", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в поліції, водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні.

ДТП сталася близько 10:00. Нині триває встановлення всіх причин та обставин аварії.

Фото: Національна поліція