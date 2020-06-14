Пасажири Lufthansa зможуть здати тест на COVID-19 в аеропортах

Пасажири авіакомпанії Lufthansa невдовзі зможуть здати тест на коронавірус в аеропортах Франкфурта і Мюнхена.

Про це повідомляє The Brussels Times із посиланням на німецькі ЗМІ.

"Авіакомпанія, як очікується, створить разом з компаніями-партнерами тестові центри в аеропортах Франкфурта і Мюнхена починаючи з цього місяця або не пізніше кінця липня", - йдеться у повідомленні.

Німецька авіакомпанія пропонуватиме цю послугу переважно пасажирам, які прямують до країн, де вимагають у прибулих результату тесту на коронавірус.

Передбачається, результати тестів, зданих у таких центрах, будуть готові протягом чотирьох годин.

Як повідомлялося, німецька авіакомпанія Lufthansa збирається скоротити 22 000 працівників на тлі боротьби з різким падінням кількості авіаперевезень, спричиненим пандемією хвороби COVID-19.