У Китаї вибухнула автоцистерна: пошкоджені будинки, є загиблі

Внаслідок вибуху автоцистерни на сході Китаю загинули 9 людей, а 112 осіб постраждали.

Про це інформує CGTN.

"Щонайменше дев'ять людей загинули, а 112 інших зазнали ушкоджень, повідомили місцеві органи влади, додавши, що на місці події перебуває понад 450 пожежників", - йдеться у повідомленні.

Вибух пошкодив сусідні житлові будинки та заводські майстерні. Наразі тривають рятувальні операції та гасіння пожежі.

Інцидент стався на автошляху у місті Тайчжоу на сході провінції Чжецзян у Китаї.