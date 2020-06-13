У Лондоні відбуваються велелюдні акції протесту попри застереження влади

Попри попередження місцевої влади, тисячі протестувальників зібралися у середмісті британської столиці, щоб взяти участь в антирасистських мітингах.

Про це повідомляє BBC.

"Тисячі протестувальників зібралися у середмісті Лондона, незважаючи на попередження поліції щодо недоцільності демонстрацій", - йдеться у повідомленні.

Місцева поліція заявила про обмеження щодо можливості зібрань кількох організацій, які мали намір протестувати в місті цієї суботи.

Заплановану на суботу демонстрацію руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих важливі") було перенесено через побоювання влади, що можуть виникнути сутички учасників акції з ультраправими групами.

Через це організатори закликали людей не приєднуватися до жодних антирасистських акцій, запланованих на ці вихідні.

Однак демонстранти все ж зібралися біля військового меморіалу "Кенотаф" у Вайтхоллі та на Парламентській площі в Лондоні.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі інтернет потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули обвинувачення у вбивстві.

Фото: GETTY IMAGES, EPA