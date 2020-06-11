Антирасистські протести: у Бельгії зносять пам'ятники королю Леопольду ІІ

На тлі антирасистських протестів у Європі, спричинених загибеллю у США афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання, у Бельгії зафіксовано акти вандалізму щодо пам’ятника королю Леопольду ІІ.

Подібні акції відбулися в Брюсселі, Антверпені та інших містах країни, повідомляє видання The Brussels Times.

«Пам’ятник бельгійському королю Леопольду II на площі Трон у Брюсселі частково покрито червоною фарбою та різноманітними надписами. Статуї цього бельгійського монарха були зіпсовані протягом кількох днів й у інших містах країни, оскільки король із суперечливою репутацією став «гарячою темою» після активізації руху «Чорні життя мають значення» після загибелі Джорджа Флойда», - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що червона фарба, якою облили статую у Брюсселі, символізувала кров на руках монарха внаслідок жорстоких дій проти населення Конго за колоніальних часів.

Брюссельська поліція оголосила про початок розслідування акту вандалізму.

Водночас минулої середи секретар з питань урбаністичної політики та спадщини Паскаль Смет заявив про намір просити уряд Брюсселя започаткувати громадське обговорення щодо майбутнього статуї короля Леопольда II та доцільності залишати її у центрі Брюсселя. До дебатів, як очікується, буде залучена наукова спільнота та представники конголезької спільноти Столичного регіону Брюсселя.

Крім того, позавчора статуя Леопольду ІІ була повалена з постаменту у міському парку Антверпена та кинута у вогонь. На адресу міської адміністрації Антверпена спрямована петиція встановити на цьому місці статую відомого футболіста, що звідси родом.

Ще дві статуї колишнього бельгійського монарха були зіпсовані у Музеї Африки в місті Тервюрен, а також у місті Гент. Керівництво Лювенського університету отримало прохання прибрати погруддя Леопольда ІІ з навчального закладу.

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На цьому тлі у бельгійській пресі розгортається широка дискусія, що далі робити з такими пам’ятниками. Одна із пропозицій передбачає розміщення їх в історичному музеї у розділі, що присвячений періоду колоніалізму.

Король Леопольд ІІ вступив на бельгійський престол у 1865 році. Він відомий своїми діями із захоплення та експлуатації людей і ресурсів вздовж басейну африканської річки Конго. При цьому колоніальна влада вкрай жорстоко поводилася із місцевим населенням. За даними різних історичних джерел, внаслідок такої «політики» загинули від 1 млн до 10 мільйонів корінних жителів регіону.

Фото: Belga