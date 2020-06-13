У Пекіні закрили найбільший ринок через осередок Covid-19

Спалах захворювання Covid-19 виявили на гуртовому ринку м'ясних продуктів, фруктів та овочів у Пекіні.

Про це повідомляє агенція Xinhua.

"Найбільший гуртовий ринок Синьфади, де продають фрукти, овочі та м'ясо у Пекіні, в суботу зачинили на дезінфекцію після того, як серед персоналу, що працює там, було виявлено випадки зараження новим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Ринок Синьфади, загальною площею 112 га, налічує близько 1 500 працівників управлінської ланки та понад 4 000 торговців-орендарів.

Весь персонал ринку пройде тестування з застосуванням нуклеїнової кислоти, згідно з заявою, яку оприлюднили на початку дня у місцевому бюро з регулювання ринків та комісії з охорони здоров’я пекінського району Фентай.

Загалом Китай повідомив про 11 нових активних випадків коронавірусу та сім безсимптомних пацієнтів виявлених протягом 12 червня, інформує TRT World.

Як зазначається, дев'ять шкіл та дитячих садочків довкола ринку закрили на карантин.

Крім того, в одинадцятьох житлових мікрорайонах на півдні Пекіна введено карантин через виявлення нових випадків коронавірусу на гуртовому ринку м'яса, заявили місцеві чиновники.

Як повідомлялося, протягом останньої доби у світі зареєстрували 15 046 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом, за даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб

Фото: EPA