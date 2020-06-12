Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у Штатах

Молдовський олігарх Влад Плахотнюк, який торік виїхав зі своєї батьківщини на тлі зміни уряду, шукав політичного притулку у США.

Заяву Плахотнюка було відхилено за позовом, поданим у федеральному суді США, інформує "Радіо Свобода".

У січні, через чотири місяці після подання заяви, Плахотнюку було скасовано американську візу. Це сталося після того, як державний секретар США Майк Помпео заявив, що "корупційні дії (Плахотнюка – ред.) підірвали верховенство закону та серйозно поставили під загрозу незалежність демократичних інститутів у Молдові".

Плахотнюк подав позов до суду у Нью-Йорку, стверджуючи, що візова заборона позбавила його "належного процесу розгляду притулку і тим самим ставить його життя і свободу під серйозну небезпеку".

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Нагадаємо: у травні 2020 року прокурори Молдови висунули впливовому олігарху та експолітику Владу Плахотнюку звинувачення в масштабному розкраданні та планують вимагати його екстрадиції зі Сполучених Штатів. Про це заявив генеральний прокурор Александру Стояноґло.

За словами Стояногло, Плахотнюка звинувачують у створенні кримінальної групи, вимаганні та шахрайстві. Він додав, що, щойно обвинувальний акт буде готовий та перекладений англійською, Кишинів буде вимагати екстрадиції Плахотнюка зі США.

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Володимир Плахотнюк, за деякими оцінками, є найбагатшою людиною Молдови. Він був членом молдовського парламенту кілька разів, востаннє – з лютого по липень 2019 року. Його пов’язують із так званою "крадіжкою століття" – скандалом через зникнення понад 1 мільярда доларів – близько однієї восьмої частини ВВП Молдови – з найбільших банків країни з 2012-го по 2014 рік.