У Туреччині за зв’язки з FETO засудили працівника консульства США

Турецький суд виніс вирок та присудив майже 9 років позбавлення волі у справі працівника консульства США в Стамбулі за звинуваченням у тероризмі та зв’язках з організацією FETO.

Про це повідомляє СNN Türk.

"Метін Топуз був затриманий 25 вересня 2017 року за звинуваченням у зв'язку з терористами Фетуллаха Гюлена. Його засудили до 8 років та 9 місяців в'язниці за сприяння збройній терористичній організації", - повідомляє телеканал.

Було встановлено, що він вчинив злочини, пов’язані з наданням інформації, зокрема для здійснення політичного чи військового шпигунства, "незаконне записування персональних даних", "порушення конфіденційності", тощо.

У США вже критично поставилися до такого рішення турецького уряду.

Як відомо, організація FETO і її лідер, що перебуває в добровільному вигнанні у США, Фетуллах Гюлен, звинувачуються Анкарою в організації путчу 15 липня 2016 року, в результаті якого 251 людина загинула і близько 2200 дістали поранення.