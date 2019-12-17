Мера турецького міста арештували за спілкування з "таємними імамами" ФЕТО

Мера міста Урла, що в західній провінції Ізмір, заарештували за обвинуваченням у членстві в ФЕТО.

Про це повідомляє Sabah.

"Мера міста Урла Ібрагіма Бурака Оуза, який обійняв свою посаду близько 9 місяців тому, було заарештовано та відправлено до в’язниці за звинуваченням у членстві в ФЕТО", - йдеться у повідомленні.

Мера викликали для надання свідчень до прокуратури Ізміра, після чого заарештували. За результатами розслідування його обвинувачують у спілкуванні із "таємними імамами" ФЕТО.

Ібрагім Бурак Оуз представляє опозиційну Республіканську народну партію (CHP), він був обраний мером на місцевих виборах, що відбулися 31 березня цього року. Близько місяця тому його вже викликали на допит.

У Туреччині в серпні цього року відсторонили від виконання обов’язків мерів міст Діярбакир, Ван та Мардін за підозрою у зв’язках із терористичними організаціями. Тоді у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи висловили стурбованість таким діями по відношенню до законнообраних на виборах очільників міст.