Антитерористична операція в Туреччині — відсторонили трьох мерів та арештували 418 осіб

У Туреччині в результаті кількаденної антитерористичної операції відсторонили від виконання обов’язків мерів міст Діярбакир, Ван та Мардін, арештували 418 осіб, яких підозрюють у зв’язках з Робітничою партією Курдистану.

Про це повідомляє CNN Turk.

"За результатами антитерористичної операції, яка тривала в Туреччині кілька днів поспіль, усунено від посад мерів Діярбакира, Вана та Мардіна, сотні людей були затримані", - повідомили правоохоронці.

МВС Туреччини сьогодні зранку розповсюдило заяву, в якій вказується, що мери трьох міст на сході та південному сході країни підозрюються у зв’язках із терористичними організаціями.

Читайте також: США і Туреччина створюють у Сирії Центр спільних операцій

За даними МВС, проти мерів вказаних міст раніше вже були відкриті справи за звинуваченнями у поширенні пропаганди в інтересах терористичних угруповань чи їхніх членів.

Усі три мери — представники опозиційної Народно-демократичної партії, яку уряд країни звинувачує у зв'язках з РПК.

Фото: AA