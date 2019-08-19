Антитерористична операція в Туреччині — відсторонили трьох мерів та арештували 418 осіб
Укрінформ
У Туреччині в результаті кількаденної антитерористичної операції відсторонили від виконання обов’язків мерів міст Діярбакир, Ван та Мардін, арештували 418 осіб, яких підозрюють у зв’язках з Робітничою партією Курдистану.
Про це повідомляє CNN Turk.
"За результатами антитерористичної операції, яка тривала в Туреччині кілька днів поспіль, усунено від посад мерів Діярбакира, Вана та Мардіна, сотні людей були затримані", - повідомили правоохоронці.
МВС Туреччини сьогодні зранку розповсюдило заяву, в якій вказується, що мери трьох міст на сході та південному сході країни підозрюються у зв’язках із терористичними організаціями.
За даними МВС, проти мерів вказаних міст раніше вже були відкриті справи за звинуваченнями у поширенні пропаганди в інтересах терористичних угруповань чи їхніх членів.
Усі три мери — представники опозиційної Народно-демократичної партії, яку уряд країни звинувачує у зв'язках з РПК.
Фото: AA