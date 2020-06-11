Кремлівські пропагандисти знову брешуть і маніпулюють заворушеннями у США – EUvsDisinfo

Протягом тижня, що минає, кремлівські пропагандисти та наближені до них видання вилили в інформаційний простір чергову порцію брехні, маніпуляцій та конспірології, намагаючись скористатися заворушеннями в США для поширення антизахідних та антиліберальних наративів.

Про це йдеться у черговому огляді європейського видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та має на меті підвищити обізнаність європейської аудиторії щодо спрямованих проти неї фейків та дезінформації.

«Декілька випадків (дезінформації) на цьому тижні були спробою пов’язати протести з нібито «звичкою» США поширювати світом «кольорові революції» та втручатися у чужі справи. Ми бачили твердження, що протести «дуже нагадують технології кольорових революцій», зокрема, «дрес-код» Помаранчевої революції – навіть до того, що самі американці готували людей для подібних подій у різних частинах світу. Відомо, що сила громадської мобілізації є предметом найбільшого занепокоєння Кремля в контексті стабільності режиму, особливо з огляду на тенденцію громадянських революцій проти корумпованих режимів у пострадянських країнах», - йдеться у публікації.

В результаті, як зазначають автори, прокремлівські медіа стійко дотримуються тези, що всі і будь-які демонстрації, де б вони не відбувалися, завжди «оркестровані» зовнішніми силами, і американські заворушення не виняток. Для аргументації такої версії використовуються вже знайомі конспірологічні тези про «правлячі еліти», «глибинний уряд», «глобалістську корпорацію», які спати не можуть без того, щоб не підтримати американських демократів та втрутитися у майбутні президентські вибори в США. За всіма ними, зрозуміло, стоїть філантроп Сорос, який зовсім не випадково поширює світом ідеї демократії і вільного ринку, що, за версією російських пропагандистів, вимагає негайного закриття всіх Фондів відкритого суспільства Сороса і відразу у всіх країнах.

При цьому кремлівські видання не прогнозують нічого доброго для самих США – лише розпад та цивільну війну. Що цікаво, при цьому вони не забувають кидати каміння на адресу України, порівнюючи учасників американських протестів з «українськими нацистами», які існують лише в їх запаленій уяві, та радять Президенту Зеленському скористатися хаосом у США для позбавлення від «американського впливу».

«Мірою того, як у багатьох країнах зростає занепокоєння щодо потенційної другої хвилі COVID-19 з огляду на послаблення обмежувальних заходів, у прокремлівських медіа знову з’явився апетит до поширення дезінформації навколо коронавірусу. Залучення іноземних акторів, таких як Росія і Китай до розповсюдження дезінформації та конспірологічних теорій було відзначено у Комунікації (робочому документі) Єврокомісії, яку у середу представили віце-президент Вера Юрова та Високий представник Жозеп Боррель», - йдеться у публікації.

Втім, у Кремлі не вигадали нових наративів. За поглядом з Москви, коронавірус зруйнує Євросоюз та доведе непотрібність НАТО. При цьому саме Білл Гейтс, за твердженням російських пропагандистів, стоїть за епідемією та прагне глобальної вакцинації для скорочення світового населення. Для пропагандистів зрозуміло, що коронавірус зробили американці в біологічних лабораторіях на території України та інших пострадянських держав і тепер використовують населення Грузії, Вірменії, України й Казахстану як «біоматеріал» в інтересах Пентагону. За всіх наведених сценаріїв, жертвою всіх агресивних рухів США завжди є «безневинна» Росія.

«Який можна зробити висновок? Ніколи не можна втрачати можливості доброї кризи – таким є неозвучений лозунг деяких прокремлівських медіа. Трагедія та страждання інших часто стають найкращим пальним для живлення пожежі дезінформації», - робить висновок EUvsDisinfo.