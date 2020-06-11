У Польщі коронавірусом заразилися вже 28,2 тисячі осіб, за добу - 359

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 28 201, з них 1215 осіб померли і 13 696 одужали.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 28 201 особа, 1215 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

За наявними даними, за останню добу у Польщі виявлено 359 нових випадків інфікування, померло 9 хворих.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебуває близько 2 тис. пацієнтів із коронавірусом, понад 88 тис. людей на домашньому карантині, понад 18 тис. осіб під епідеміологічним наглядом. Одужало майже 13,7 тис. людей.

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На цей час у Польщі проведено понад 1,1 млн тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться близько 20 тисяч.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт.

Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 458 993, з них 419 020 летальних, одужало 3 778 224 людини.