За добу у Триполі від мін загинули семеро осіб
Про це розповів інформаційний радник міністерства охорони здоров’я Лівії Амін Хашемі, пише Xinhua.
“Унаслідок кількох вибухів протипіхотних мін загинуло семеро людей, в тому числі цивільні у Салах аль-Діні, Айн Зарі, Сідрі та аль-Хулі (південь Триполі). Ще 10 осіб отримали поранення, дехто - важкі”, - сказав Хашемі.
Він закликав цивільних, які прагнуть повернутися додому після зумовленого воєнними діями відселення, не поспішати поки територію не буде очищено від мін.
“Сили підтримуваного ООН уряду звинувачують базовану на сході ворожу армію в закладенні мін у будинках цивільних перед відступом”, - пише Xinhua.
Нагадаємо: бойові дії точилися на півдні Триполі понад рік, поки підтримувані ООН сили не взяли під контроль усе місто.
Фото: АА