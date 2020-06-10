У Швеції після 34-річного розслідування назвали ім'я ймовірного вбивці прем'єра Пальме

У Швеції після 34-річного розслідування вбивства прем’єр-міністра країни Улофа Пальме розкрили ім’я винуватця.

Про це заявив головний прокурор Крістер Петерссон (Krister Petersson), повідомляє The Local.

«Стіг Енгстрьом, також відомий як "людина Скандії", підозрюється у вбивстві шведського прем'єр-міністра Улофа Пальме. Але оскільки він мертвий, 34-річне розслідування тепер буде закрито», - йдеться у повідомленні.

Улоф Пальме був лідером Соціал-демократичної партії Швеції та двічі прем'єр-міністром Швеції (з 14 жовтня 1969 до 8 жовтня 1976 року і з 8 жовтня 1982 до 28 лютого 1986 року).

Він був застрелений на вулиці 28 лютого 1986 року, після того, як разом з дружиною Лісбет Пальме вони вийшли з кінотеатру в Стокгольмі. Вбивця втік з місця злочину.

У 1989 році прокуратура помилково звинуватила у вбивстві прем’єра чоловіка на ім’я Крістер Петтерссон (Christer Pettersson). Варто зазначити, що його ім’я дуже схоже на ім’я прокурора, однак це різні люди. Його нібито упізнала вдова прем’єра, яка вижила після поранення.

Однак пізніше апеляційний суд звільнив його, відхиливши докази прокуратури. Петтерссон помер у 2004 році.

Енгстрьом, який працював у страховій компанії Skandia поблизу місця вбивства Пальме, був допитаний як свідок у перші дні розслідування. Однак як потенційного підозрюваного його почали розглядати лише кілька років тому.

Припускалося, що Енгстрьом вбив Пальме через його погляди. Чоловік надавав неправдиві свідчення після вбивства. Згодом з'ясувалося, що він мав доступ до зброї.

Оскільки Енгстрьом помер у 2000 році, це означає, що його не можуть звинуватити у вбивстві. Отже, слідство буде закрито, заявив головний прокурор Швеції.

Фото: Göran Ärnbäck/EXP/TT