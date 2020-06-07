Скрипалі виїхали з Британії під документами з новими іменами – ЗМІ
Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на високопоставлене джерело у британському уряді.
«Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія почали нове життя у Новій Зеландії», - йдеться в повідомленні.
За словами джерела видання, уряд Британії надав матеріальну підтримку і оформив Скрипалям документи з новими іменами, щоб ті могли «почати нове життя».
Як повідомлялося, 4 березня 2018 року офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними у британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новічок» російського походження.
Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипаля російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. Пізніше ЗМІ повідомили, що під іменами Боширова і Петрова маскуються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.
фото: Guardian