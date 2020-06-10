У світі зафіксували 7,32 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 10 червня у світі зафіксували 7 323 762 випадки COVID-19, із них 3 603 893 особи одужали та 413 731 загинув.

Про це свідчать дані Worldometer.

Загалом за нову добу було зафіксовано 11 563 нових випадків інфекції COVID-19, із них 5 385 і 4 199 випадки припадають на Пакистан (загалом 113 702) і Мексики (124 301) відповідно.

Також було зафіксовано 728 нових смертельних випадків, із них 596 у Мексиці та 83 - у Пакистані.

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У США на сьогодні зафіксовано 2 045 549 випадків, із них 114 148 осіб загинули та 788 862 одужали.