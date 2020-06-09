У світі - понад 7,1 мільйона випадків коронавірусу, одужали 3,5 мільйона осіб

У світі з початку епідемії COVID-19 виявили у 7 млн 199 тисяч 306 людей, з них 408 734 померли та 3 млн 536 тисяч 274 одужали.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу досі лідирують США. Там COVID-19 вже підтвердили у понад 2 млн людей. З них 773 480 пацієнтів одужали, а 113 055 — померли від ускладнень. У країні лікується ще понад мільйон людей.

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Друге місце за кількістю інфікованих посідає Бразилія, де коронавірус підтвердили у понад 710 тисяч людей. Летальних випадків зафіксували 37 312, водночас одужали понад 325 тисяч людей.