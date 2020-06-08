У Штатах чоловік в’їхав у натовп протестувальників та влаштував стрілянину

В американському місті Сіетл 7 червня ввечері у натовп місцевих протестувальників – учасників антирасистської акції - в’їхав автомобіль, водій якого потім ще й відкрив вогонь.

Про це повідомляє The Seattle Times

«Ввечері в неділю чоловік на автомобілі в’їхав у натовп протестувальників, вийшов з автівки та відкрив вогонь. Чоловік, який намагався зупинити нападника, поранений», - йдеться в повідомленні.

Постраждалий доставлений у лікарню, його стан стабільний. Водій затриманий.

Як повідомлялося, на протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в усьому світі вийшли сотні тисяч людей.

25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як поліцейський за підтримки колег протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають.

Фото: The Seattle Times