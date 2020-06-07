Трамп розпорядився вивести нацгвардію з Вашингтона

Трамп розпорядився вивести нацгвардію з Вашингтона

Укрінформ
Президент США заявив, що наказав розпочати процес виведення зі столиці підрозділів національної гвардії, які забезпечували порядок під час масових протестів.

Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

"Я щойно віддав наказ нашій національній гвардії розпочати процес виведення з Вашингтона, округ Колумбія, оскільки зараз усе перебуває під ідеальним контролем. Вони поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо потрібно", - зазначив американський президент.

Він також підкреслив, що минулої ночі на вулиці вийшло набагато менше протестувальників, ніж очікувалося.

Читайте також: У США тривають протести: сили безпеки заблокували підхід до Білого дому

Як повідомлялося, впродовж тижня в Сполучених Штатах не вщухали масові акції протесту, які супроводжувалися безладдям і погромами. Невдоволення спричинила смерть у Міннеаполісі 46-річного чорношкірого чоловіка внаслідок жорсткого затримання поліцією.

В окремих штатах, а також у столичному окрузі Колумбія до забезпечення порядку було залучено національну гвардію США.

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-