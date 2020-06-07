Трамп розпорядився вивести нацгвардію з Вашингтона

Президент США заявив, що наказав розпочати процес виведення зі столиці підрозділів національної гвардії, які забезпечували порядок під час масових протестів.

Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

"Я щойно віддав наказ нашій національній гвардії розпочати процес виведення з Вашингтона, округ Колумбія, оскільки зараз усе перебуває під ідеальним контролем. Вони поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо потрібно", - зазначив американський президент.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Він також підкреслив, що минулої ночі на вулиці вийшло набагато менше протестувальників, ніж очікувалося.

Як повідомлялося, впродовж тижня в Сполучених Штатах не вщухали масові акції протесту, які супроводжувалися безладдям і погромами. Невдоволення спричинила смерть у Міннеаполісі 46-річного чорношкірого чоловіка внаслідок жорсткого затримання поліцією.

В окремих штатах, а також у столичному окрузі Колумбія до забезпечення порядку було залучено національну гвардію США.

Фото: The White House