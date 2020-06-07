У Польщі зростає кількість інфікованих коронавірусом, за добу – 12 померли

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 26 249 осіб, з них 1155 людей померли і 12 855 одужали.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 26 249 осіб, 1155 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 580 нових випадків інфікування, померли 12 хворих.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебуває 2007 пацієнтів із коронавірусом, 82 759 людей на домашньому карантині, 20 079 осіб під епідеміологічним наглядом. Одужало 12 855 людей.

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На цей час у Польщі проведено понад мільйон тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.

Головним вогнищем інфікування COVID-19 у Польщі продовжує бути Сілезький вугільний басейн, де заразилося близько 5 тис. шахтарів з трьох вугільних компаній.

Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).

Станом на ранок 7 червня у світі зареєстровано 6 982 883 випадки коронавірусу, зокрема 402 273 особи загинули і 3 413 416 одужали.