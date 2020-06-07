У Швейцарії поліція роздавала маски демонстрантам, які порушили карантин

У швейцарському Базелі 5 тисяч людей зібралися на антирасистську акцію протесту. Попри порушення карантинних обмежень, поліція не стала застосовувати силу, а навпаки - роздавала учасникам захисні маски.

Про це повідомляє DW.

«У Швейцарії поліцейські замість того, щоб розігнати демонстрацію, кількість учасників якої істотно перевищувала дозволену в період пандемії, роздала їм маски. Йдеться про антирасистську акцію, що пройшла в суботу, 6 червня, в Базелі під гаслом Black Lives Matter («Життя чорних важливі»)», - зазначається у повідомленні.

Як указується, в акції взяли участь близько 5000 осіб. При цьому через карантинні обмеження у Швейцарії дозволено проводити лише заходи, кількість учасників яких не перевищує 300 осіб.

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Аби показати свою солідарність із протестувальниками проти расизму і поліцейського насильства, правоохоронці в Базелі опустилися перед ними на коліна.

Менш масштабні демонстрації відбулися 6 червня також у Цюріху і Берні.

Як повідомляв Укрінформ, США охопили масові протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали в Міннеаполісі при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

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Один із поліцейських притиснув чоловіка до асфальту, натиснувши коліном на горло – так, що той не міг дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.