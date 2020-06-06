Тисячі британців вийшли на протести через загибель Джорджа Флойда

Попри заклики урядовців уникати масових зібрань на тлі пандемії коронавірусу, тисячі британців влаштували демонстрації з метою протидії расизму та досягнення расової справедливості.

Про це інформує BBC.

"Протести, спричинені загибеллю Джорджа Флойда у США, відбулися у містах: Лондон, Манчестер, Кардіфф, Лестер та Шеффілд", - йдеться у повідомленні.

У Лондоні протестувальники стали на коліна та влаштували хвилину мовчання у зв'язку з подіями у США.

Протести відбувались, попри те, що британські чиновники закликали уникати масових зібрань через пандемію коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Британії Пріті Патель заявила, що поради щодо соціального дистанціювання створені "для безпеки кожного з нас", тоді як очільник поліції Лондону Дем Крессіда Дік заявила, що протести "незаконні".

Згідно з даними британського Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту, протягом останньої доби у Великій Британії підтвердили 1 557 нових випадків захворювання Covid-19 та 204 летальні випадки спричинені недугою.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні зросла до 284 868, а загиблих унаслідок пандемії до 40 465.

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Як повідомляв Укрінформ, у США тривають численні протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися у крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу. Пізніше чоловік помер у лікарні.

Фото: WALES NEWS SERVICE