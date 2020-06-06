Франція заявила про ліквідацію ватажка Аль-Каїди на півночі Малі

Франція заявила про ліквідацію ватажка Аль-Каїди на півночі Малі

Укрінформ
Під час операції в північній частині Малі французькі військові ліквідували лідера терористичного угрупування Аль-Каїда в країнах ісламського Магрибу.

Про це у Twitter повідомила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

"3 червня французькі збройні сили за підтримки партнерів нейтралізували еміра Аль-Каїди в країнах ісламського Магрибу Абдельмалека Друкделя і багатьох його спільників", — написала Парлі.

Читайте також: Штати знищили ватажка Аль-Каїди в Ємені — ЗМІ

Операція пройшла на півночі Малі, уточнила вона.

Міністр зазначила, що Друкдель був членом керівного комітету Аль-Каїди та керував групами бойовиків у Північній Африці.

Парлі також повідомила, що в ході спецоперації 19 травня французькі збройні сили захопили "ветерана джихаду і важливого члена ІДІЛ у Великій Сахарі" Мохаммеда ель-Мрабата.

Вона підкреслила, що Франція продовжить боротьбу з терористами в регіоні Сахеля.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-