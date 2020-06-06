Франція заявила про ліквідацію ватажка Аль-Каїди на півночі Малі

Під час операції в північній частині Малі французькі військові ліквідували лідера терористичного угрупування Аль-Каїда в країнах ісламського Магрибу.

Про це у Twitter повідомила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

"3 червня французькі збройні сили за підтримки партнерів нейтралізували еміра Аль-Каїди в країнах ісламського Магрибу Абдельмалека Друкделя і багатьох його спільників", — написала Парлі.

Lors du Sommet de Pau le 13 janvier dernier, les chefs d’État de la France et des pays du G5 Sahel ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs efforts de lutte contre les groupes terroristes qui opèrent dans la bande sahélo-saharienne. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

Операція пройшла на півночі Малі, уточнила вона.

Міністр зазначила, що Друкдель був членом керівного комітету Аль-Каїди та керував групами бойовиків у Північній Африці.

Парлі також повідомила, що в ході спецоперації 19 травня французькі збройні сили захопили "ветерана джихаду і важливого члена ІДІЛ у Великій Сахарі" Мохаммеда ель-Мрабата.

Les opérations contre l’État islamique au Grand Sahara, l’autre grande menace terroriste dans la région, se poursuivent également. Le 19 mai dernier, les forces armées françaises ont capturé Mohamed el Mrabat, vétéran du djihad au Sahel et cadre important de l’EIGS. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

Вона підкреслила, що Франція продовжить боротьбу з терористами в регіоні Сахеля.