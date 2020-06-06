Грецька православна церква засудила заняття йогою

Грецька православна церква засудила заняття йогою

Укрінформ
Священний синод Елладської православної церкви засудив заняття йогою та закликав вірян уникати.

Про це повідомляє IBNA.

"На своєму засіданні Постійний Священний синод Елладської православної церкви закликав вірян уникати занять йогою як діяльності, що не сумісна з православним християнством", - йдеться в повідомленні.

Синод зазначає, що таке рішення ухвалене з нагоди рекомендацій різних установ та засобів масової інформації йоги "як методу зняття стресу під час кризи COVID-19".

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"У зв'язку з цим в Грецькій православній церкві вирішили нагадати, що йога є основоположною частиною релігії індуїзму, має різноманітні школи, дисципліни, програми та напрямки і не є "різновидом вправ".

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Фото: ekathimerini.com

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