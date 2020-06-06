Трамп наказав Пентагону скоротити військову присутність США в Німеччині – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження оборонному відомству скоротити на 9,5 тис. кількість американських військових, що базуються в Німеччині як союзницькі сили Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомило в п'ятницю американське видання The Wall Street Journal із посиланням на чиновників в адміністрації США.

"Президент Трамп наказав Пентагону вивести тисячі американських військ з Німеччини до вересня, що різко змінює конфігурацію військової присутності США в Європі й відображає наростальну напруженість між Вашингтоном і Берліном у контексті витрат на оборону, а також в інших питаннях безпеки", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що йдеться про наміри зменшити присутність американських сил у Німеччині на 9,5 тисяч військових. Наразі американський контингент у цій країні налічує 34,5 тисячі службовців. Частина військ буде виведена до сусідніх з Німеччиною країн, у тому числі до Польщі, частина повернеться додому.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Трампа неодноразово закликала країни-члени НАТО, передусім, Німеччину, збільшити свої внески на оборону. У цьому зв'язку Білий дім неодноразово критикував Берлін, що не сприяло поліпшенню відносин між двома країнами.