Канада припинила пошуки свого гелікоптера, який впав поблизу Греції

Міжнародна операція із пошуку уламків та останків екіпажу канадського військового гелікоптера, що впав у Середземне море наприкінці квітня, припинилася.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Галіфаксі повідомив контрадмірал Крейг Бейнс, командувач канадським атлантичним флотом.

“Було ухвалено рішення про завершення пошукової операції, яку вела спільна команда Збройних сил Канади та ВМС США. Після восьми днів на місці катастрофи, ми досягли поставленої мети: виявили гелікоптер, підняли останки наших загиблих та багато уламків літального апарата, що допоможуть у розслідуванні”, - сказав Бейнс.

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Водночас він наголосив, що “ми ще не ідентифікували рештки та поки не можемо підтвердити, що виявили усіх загиблих”. “Це буде завершено лише після доставки останків до Торонто, де з використанням наукових методів відбуватиметься позитивна ідентифікація й підтвердження кількості знайдених тіл особового складу”, - зазначив військовий.

Бейнс додав, що уламки гелікоптера та останки екіпажу були виявлені на глибині у понад 3 тисяч метрів, що суттєво ускладнило підйом їх на поверхню.

“Зважаючи на складнощі, пов’язані із пошуком на такій глибині, ми ухвалили свідоме рішення піднімати на поверхню усі виявлені останки, але лише ті уламки обладнання, які будуть корисними у розслідуванні”, - підсумував він.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня поблизу узбережжя Греції перервався зв’язок із канадським військовим гелікоптером. На борту перебувало шестеро канадських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях НАТО й під час інциденту здійснювали рутинний обліт. Наразі триває розслідування причин катастрофи. Збройні сили Канади тимчасово припинили використання усіх гелікоптерів тієї моделі, що впала в море.