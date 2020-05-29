Поблизу Італії знайшли уламки канадського військового гелікоптера

Пошукова місія виявила рештки членів екіпажу та уламки канадського військового гелікоптера, що зазнав катастрофи минулого місяця над Середземним морем.

Про це заявили у міністерстві оборони Канади.

“Спільна пошуково-рятувальна команда Збройних сил Канади та Військово-морських сил США прибула на місце падіння СН-148 Cyclone, що приблизно в 220 морських милях на схід від Катанії на Сицилії. Транспортний засіб із дистанційним керуванням REMORA III занурився на глибину 3143 метри й швидко виявив великий шматок фюзеляжу. Рештки загиблих військовослужбовців ЗС Канади також були виявлені поблизу уламків”, - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що “протягом наступних годин та днів рятувальна команда продовжуватиме пошук як загиблих, так і додаткових уламків”. “Ми рішуче налаштовані залишатися на місці інциденту, скільки буде необхідно”, - наголосили у міноборони.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня поблизу узбережжя Греції перервався зв’язок із канадським військовим гелікоптером.

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На борту перебували шестеро канадських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях НАТО й під час інциденту здійснювали рутинний обліт. Тіло одного військового вже було знайдено, а інших визнали загиблими після неуспішних пошуків.

Фото: twitter.com/operationsFC