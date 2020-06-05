На Фіджі оголосили про завершення епідемії

Уряд Фіджі офіційно оголосив про подолання епідемії коронавірусу у країні.

Про це повідомляє Fijian Broadcasting Corporation.

«Прем’єр-міністр Вореке Бейнімарама підтвердив, що у Фіджі вилікувався останній пацієнт із COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За словами глави уряду, в країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу.

Крм того, у республіці не зафіксовано жодної смерті від COVID-19.

Як повідомлялося, раніше Чорногорія офіційно оголосила про припинення епідемії коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на на COVID-19 становить 6 702 835, з них 393 224 летальні, одужало 3 252 376 осіб.