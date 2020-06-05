В Ірані кількість випадків COVID-19 за добу вже не перевищує 3000

Кількість нових випадків захворювання на коронавірус, що реєструються за добу в Ірані, вже не перевищує 3 тисяч.

Про це повідомляє AFP .

"Число щоденних нових випадків захворювання на коронавірус в Ірані скоротилося до менше 3000», - йдеться в повідомленні.

Місцева влада зареєструвала 2886 нових випадків зараження на коронавірус, у результаті чого загальне їх число в країні досягло 167 156.

У четвер Іран оголосив про рекордно велику кількість добових заражень, що становило 3 574. Попередній "рекорд" було зафіксовано у березні, перевищивши 3000 протягом кількох днів.

Офіційне число загиблих в Ірані зараз становить 8 134 людини, що є найвищим показником на Близькому Сході.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 728 250, з них 393 656 летальних, видужали 3 271 087 осіб.

фото: АА