В Ірані кількість випадків COVID-19 за добу вже не перевищує 3000
Про це повідомляє AFP.
"Число щоденних нових випадків захворювання на коронавірус в Ірані скоротилося до менше 3000», - йдеться в повідомленні.
Місцева влада зареєструвала 2886 нових випадків зараження на коронавірус, у результаті чого загальне їх число в країні досягло 167 156.
У четвер Іран оголосив про рекордно велику кількість добових заражень, що становило 3 574. Попередній "рекорд" було зафіксовано у березні, перевищивши 3000 протягом кількох днів.
Офіційне число загиблих в Ірані зараз становить 8 134 людини, що є найвищим показником на Близькому Сході.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 728 250, з них 393 656 летальних, видужали 3 271 087 осіб.
фото: АА