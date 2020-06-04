В Ірані зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19

Протягом останньої доби в Ірані зафіксували 3 574 нових випадки COVID-19, це рекордна добова кількість з початку епідемії в країні.

Про це повідомляє Daily Mail.

"В Ірані повідомили про 3 574 нові випадки коронавірусної хвороби, що є найвищим числом щоденних захворювань із початку спалаху у лютому", - йдеться у повідомленні.

Вже четвертий день з початку епідемії в Ірані кількість нових випадків перевищує 3 000. Попередній максимум становив 3 186 і був зафіксований 30 березня.

Речник міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур заявив, що збільшення кількості нових випадків може бути результатом збільшення масштабів тестування, а не другою хвилею епідемії.

В Ірані наразі здійснено вже понад 1 млн тестів на COVID-19.

За останні 24 години від COVID-19 в Ірані померли 59 людей, загальна кількість померлих - 8 071. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні зросла до 164 270.

Станом на 4 червня загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 6,5 млн, померли 388 тис. осіб.