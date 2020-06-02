В Ірані - найбільша кількість випадків COVID-19 за два місяці

В Ірані протягом останніх 24 годин зареєстрували 3 117 нових випадків COVID-19 - це найвищий добовий приріст упродовж останніх двох місяців.

Про це повідомляє CNN.

"Впродовж останніх 24 годин в Ірані зафіксовано понад 3 000 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником протягом двох місяців", - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.

Він зазначив, що до цього часу в країні проведено 975 936 тестів на коронавірусну хворобу.

Останній раз в Ірані фіксували близько 3 000 нових випадків COVID-19 за добу 1 квітня.

За даними Worldometer, в Ірані протягом останніх 24 годин зафіксували 3 117 нових випадків COVID-19, 7 942 особи померли, 123 077 одужали.

З 11 квітня в Ірані відновили діяльність бізнесу з низьким та середнім рівнем ризику (базарів та торговельних центрів) по всій країні, крім Тегерана, а з 18 квітня дозволили бізнесу з низьким рівнем ризику працювати також у столиці країни.

У світі станом на 2 червня загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.

Фото: FNA