У Нігерії за місяць ліквідували майже 400 бойовиків

Під час військової операції, що триває з середини травня, у Нігерії були ліквідовані 392 бойовики.

Про це пише Xinhua із посиланням на слова речник армії Нігерії Джона Ененче.

“Це спільна операція усіх театрів воєнних дій в північно-західному та північно-центральному регіонах країни, направлена на боротьбу із бандитизмом та іншими злочинними діями. У зв’язку із цим усі виявлені схрони та сховки бойовиків ретельно зачищаються за допомогою наземних та повітряних бойових дій”, - сказав Ененче.

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За його словами, операція розпочалася 14 травня у північно-західному штаті Катсіна.

“Упродовж цієї операції підрозділи успішно ослабили бойовиків у двох регіонах, після чого 1 червня була розпочата нова операція, покликана завдати ще більшого удару терористам, які втекли й згодом напали на цивільних”, - зазначає Xinhua.

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Як відомо, угруповання Боко Харам, що вже більше десятиліття здійснює теракти на північному сході Нігерії, безуспішно прагне заснувати у найбільш населеній країні Африки ісламський халіфат.