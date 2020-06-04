Меркель заявила, що на п’ятий прем’єрський термін не піде
Укрінформ
Канцлерка ФРН Ангела Меркель категорично відкинула припущення щодо можливого ще одного терміну перебування на посаді глави уряду.
Про це вона заявила в ефірі програми телеканалу ZDF "Що зараз?".
"Ні. Дійсно, ні", - відповіла Меркель на запитання ведучих, чи розглядає вона можливість п'ятого 4-річного терміну перебування на посаді канцлера.
Як повідомлялося, чергові парламентські вибори в Німеччині мають відбутися наступного року. Згідно з опитуваннями, більшість населення схвально ставиться до дій коаліційного уряду Меркель у боротьбі з коронавірусом.
Раніше Меркель, коли йшла на 4-й строк у 2017 році, заявила, що більше не буде балотуватися, і після завершення каденції не претендуватиме на жодні політичні посади.
Фото: DPA