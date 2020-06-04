Меркель заявила, що на п’ятий прем’єрський термін не піде

Канцлерка ФРН Ангела Меркель категорично відкинула припущення щодо можливого ще одного терміну перебування на посаді глави уряду.

Про це вона заявила в ефірі програми телеканалу ZDF "Що зараз?".

"Ні. Дійсно, ні", - відповіла Меркель на запитання ведучих, чи розглядає вона можливість п'ятого 4-річного терміну перебування на посаді канцлера.

Як повідомлялося, чергові парламентські вибори в Німеччині мають відбутися наступного року. Згідно з опитуваннями, більшість населення схвально ставиться до дій коаліційного уряду Меркель у боротьбі з коронавірусом.

Раніше Меркель, коли йшла на 4-й строк у 2017 році, заявила, що більше не буде балотуватися, і після завершення каденції не претендуватиме на жодні політичні посади.

Фото: DPA