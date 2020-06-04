Ексміністр оборони США розкритикував Трампа за ініціативу кинути війська на протести

Міністр оборони США перших років президентства Дональда Трампа, генерал у відставці Джеймс Меттіс, гостро розкритикував ініціативу глави Білого дому залучити регулярні війська для угамування протестів у країні.

Меттіс заявив у четвер, що Трамп є першим президентом на його пам'яті, який не об'єднує, а роз'єднує американців, повідомляє CNN.

"Ми повинні відкинути будь-яку уяву про наші міста як про "поле битви", де наші військові в уніформі мають "домінувати", - заявив Меттіс у відповідь на заяву президента Трампа про необхідність досягнення силового домінування над протестами в кожному штаті.

"Вдома ми повинні використовувати своїх військових лише тоді, коли в цьому виникає дуже рідкісна потреба з боку губернаторів штатів. Якщо мілітаризувати нашу відповідь, як це сталося в Вашингтоні, створюється конфлікт – хибний конфлікт – між військовими та цивільним суспільством".

Він підкреслив, що ініціативи, подібні до озвученої президентом Трампом, порушують зв'язок між чоловіками й жінками у військовій формі, а також суспільством, яке вони присягнулися захищати.

"Дональд Трамп – це перший президент у моєму житті, який не прагне об'єднати американський народ – навіть не претендує на те, щоби спробувати. Натомість він намагається роз'єднати нас", - заявив ексміністр оборони.

За його словами, американське суспільство зараз спостерігає "наслідки трьох років відсутності зрілого лідерства". Однак, американці можуть об'єднатися, спираючись на сильні сторони свого громадянського суспільства, підкреслив колишній міністр оборони США.

Нагадаємо: у понеділок президент Трамп заявив про готовність залучити військові підрозділи для угамування протестів. Він апелював до Закону США щодо протидії повстанням від 1807 року, який уповноважує главу держави застосовувати війська у виключних обставинах, таких як громадська непокора, повстання та заколот у Сполучених Штатах.