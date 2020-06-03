Штати погрожують закрити аеропорти для китайських літаків

Уряд президента Трампа має намір змусити китайську владу дозволити американським авіакомпаніям відновити перельоти до КНР – шляхом дзеркальної заборони авіарейсів з Китаю.

Про це повідомляє в середу CNN із посиланням на Міністерство транспорту Сполучених Штатів.

"В уряді США заявляють, що заблокують китайські авіалінії для польотів до Сполучених Штатів у відповідь на політику (китайської влади – ред.), яка перешкоджає американським перевізникам здійснювати польоти між двома країнами", - зазначається в повідомленні.

Міністерство транспорту США видало відповідний наказ, що запроваджує ці обмеження з 16 червня. Однак допускається, що розпорядження може набути чинності й раніше, якщо президент Дональд Трамп прийме таке рішення.

Зокрема, в уряді США зазначають, що китайська сторона порушує угоду між двома країнами про міжнародні подорожі шляхом перешкоджання американським авіакомпаніям United Airlines та Delta Air Lines. Ці авіаперевізники планували відновити перельоти після карантинних заходів 1 червня.

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У Міністерстві транспорту також зазначили, що спонукатимуть китайських колег, щоби перевізники обох країн могли повністю реалізовувати свої двосторонні домовленості.

"Зі свого боку, ми дозволимо китайським перевізникам виконувати таку ж кількість регулярних пасажирських рейсів, яку забезпечить (для США – ред.) китайський уряд", - підкреслили в Міністерстві транспорту США.