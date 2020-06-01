Китай пригрозив Штатам контрзаходами через позицію щодо Гонконгу

Речник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзян заявив, що Пекін вживатиме жорстких контрзаходів у разі скасування США спеціального режиму для Гонконгу та запровадження санкцій проти китайських науковців та компаній.

Так у китайському МЗС відреагували на рішення президента Дональда Трампа розпочати процес ліквідації особливого статусу Гонконгу та встановити обмеження для китайських громадян щодо наукової діяльності у США, повідомляє Voice of America.

"Оголошені заходи є втручанням у внутрішні справи Китаю, шкодять відносинам США та Китаю та завдадуть шкоди обом сторонам. Китай категорично проти цього. На будь-які заяви чи дії США, які шкодять інтересам Китаю, будуть вжиті рішучі контрзаходи", - заявив речник.

Як повідомлялося, Гонконг вважається особливим адміністративним районом КНР. З того часу, як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики "одна країна, дві системи", що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

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Минулого тижня Національний народний конгрес Китаю схвалив закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу". Документ передбачає, серед іншого, відповідальність за "заколот, сепаратизм та зраду".

Велика Британія, США, Австралія і Канада виступили зі спільною заявою, звинувативши Китай у порушенні міжнародних зобов'язань.