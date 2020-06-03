У Центральній Америці вирує шторм «Аманда», десятки загиблих

У наслідок тропічного шторму «Аманда» у Центральній Америці кількість загиблих зросла до 26.

Про це повідомляє AFP.

«Кількість загиблих у результаті тропічного шторму «Аманда» у Центральній Америці зросла до 26, у той час як у Мексиканській затоці формувався новий шторм», - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства екології Сальвадору, кількість загиблих внаслідок негоди в країні зросла з 16 до 20 осіб. Близько 8 тисяч людей були евакуйовані до притулків.

Зазначається, що у Гондурасі загинуло четверо громадян.

У Гватемалі загинуло двоє, та ще 500 будинків були зруйновані.

Очікується, що негода, яка спровокувала повені й зсуви ґрунту в регіоні, ще протримається певний час.

Раніше повідомлялося про щонайменше 14 загиблих у Сальвадорі через тропічний шторм «Аманда».

Фото: gulf-times.com