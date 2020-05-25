В Австралії вже другу добу вирує ураган, без світла - 50 тисяч будинків
Про це повідомляє The Guardian.
«Близько 50 000 будинків у Західній Австралії досі не мають електрики, оскільки штат другий день поспіль потерпає від штормової погоди…», - йдеться у повідомленні.
При цьому загальна кількість відключень вночі становила 62 тис. будинків. Найбільше від стихії постраждали південні райони штату, де без електрики залишилися близько 20 тис. споживачів у містах Маргарет-рівер і Дансборо. В адміністративному центрі регіону Петра від електромережі відключені понад 13 тис. будинків.
Швидкість вітру у деяких місцях сягав 100 км/год, були зафіксовані випадки руйнування будинків.
24 травня до державних аварійних служб надійшло 407 екстрених викликів.
Інформації про постраждалих немає.
Як повідомляв Укрінформ, в Індії та Бангладеш потужний циклон «Амфан» забрав життя вже 84 осіб.